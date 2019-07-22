В уральской глубинке перед выборами активизировались казаки

Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты муниципальных дум нескольких городов Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередные выборы нового состава в сентябре пройдут в двух муниципалитетах: Верхотурье и Верхней Туре. И там, и там горожанам предстоит выбрать по 16 депутатов. В Верхотурье на 16 мест претендуют 44 кандидата: 16 – от «Единой России», 15 – от ЛДПР, три – от «Справедливой России», два – от КПРФ, восемь – самовыдвиженцы.

В Верхней Туре за 16 мест в думе будут бороться 16 единороссов, 16 либерал-демократов, восемь коммунистов, пять эсеров и шесть самовыдвиженцев.

Кроме того, довыборы пройдут еще в нескольких муниципалитетах. В Горноуральскую думу выдвинулись 12 кандидатов по двум округам: по два от ЕР, КПРФ и СР, один – от ЛДПР и пять самовыдвиженцев.

В Красноуфимске за два места будут бороться 17 кандидатов. Экзотика в том, что здесь в выборах участвуют два кандидата от «Казачьей партии Российской Федерации» (КПРФ), мужчина и женщина.

В Первоуральске, где один мандат стал вакантным после того, как депутата Вадима Чертищева лишили мандата за нарушения в предоставлении сведений о доходах, на его место претендуют четверо: единоросс, коммунист, либерал-демократ и кандидат от Казачьей партии РФ. Слухи, что на эти выборы пойдет телезвезда Юлия Михалкова, не подтвердились.

За единственное свободное место в думе Махнево поборются самовыдвиженец, коммунист, единоросс и либерал-демократ. В Тугулыме – два самовыдвиженца, единоросс и либерал-демократ.

Верхняя Тура, Верхотурье, Первоуральск, служба информации

Верхняя Тура, Верхотурье, Первоуральск. Другие новости 22.07.19

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