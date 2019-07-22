В Артемовском районе прогремел взрыв: пострадал один человек (ФОТО)

Сегодня в 17.35 в двухэтажном доме на улице Кутузова в поселке Буланаш произошел взрыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в квартире на первом этаже случился «хлопок газовоздушной смеси без последующего горения». Пострадал хозяин квартиры, с ожогами он доставлен в горбольницу Артемовского. Повреждены стены фасада дома и оконная рама в квартире. Специалисты МЧС проводят проверку всех квартир.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В областной прокуратуре добавили, что надзорный орган проконтролирует действия местной администрации по расселению жителей пострадавшего дома. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Буланаш, служба информации

Буланаш. Другие новости 22.07.19

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