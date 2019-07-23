Почти все жильцы пострадавшего от взрыва дома в Буланаше уехали к родным

Из 13 жителей пострадавшего от взрыва газа дома большинство – 10 человек – приняли решение разместиться у родственников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, еще три человека, в том числе один ребенок, размещены в Центре помощи семье и детям в Буланаше. На сегодня запланированы экспертиза и оценка повреждений дома силами специализированной организации.

Напомним, взрыв произошел вчера в 17:35 в двухэтажном доме на улице Кутузова в поселке Буланаш. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в квартире на первом этаже случился «хлопок газовоздушной смеси без последующего горения». Пострадал хозяин квартиры, с ожогами он доставлен в горбольницу Артемовского. Повреждены стены фасада дома и оконная рама в квартире.

Буланаш, служба информации

Буланаш. Другие новости 23.07.19

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