Вопрос о сносе дома в Буланаше, где взорвался газ, решат сегодня (ВИДЕО)

Сотрудники администрации Артемовского городского округа, прокуратуры и департамента Госжилнадзора сегодня проведут обследование дома в Буланаше, где накануне взорвался газ. Специалисты составят акт для решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Там также уточнили, как вчера произошел взрыв. Газовый баллон взорвался на кухне квартиры № 2 из-за того, что повредился шланг, соединяющий баллон и газовую плиту, а владелец жилья закурил. В итоге он получил обширные ожоги, выбиты стекла в окнах квартир первого подъезда, повреждены два автомобиля.

На видео, которое ранее публиковал «Новый День» заметно, что дом пошел трещинами. Дом не газифицирован. Всего здесь, по уточненным данным, проживают 12 человек, большинство из них разместились у родственников, трое – в городском Центре помощи семье и детям. Территория вокруг дома оцеплена полицейскими.

Жильцы дома о взрыве

Артемовский, служба информации

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