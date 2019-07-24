Заключение о состоянии взорвавшегося дома в Буланаше будет готово в августе

Результаты экспертизы о состоянии дома в Буланаше, где взорвался газ, станут известны после 1 августа.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» и.о. председателя поселковой администрации Алексей Губанов, вчера дом обследовала комиссия, были составлены акты осмотра, заказана экспертиза, эксперты должны дать заключение после 1 августа. Дом продолжают охранять, попасть в него невозможно. Из 12 семей, которые проживали в пострадавшем от взрыва газа доме, большинство разместились у родственников, двум семьям администрация предоставила временное жилье.

Напомним, 22 июля в двухэтажном доме взорвался газовый баллон – повредился шланг, соединяющий баллон и газовую плиту, а владелец жилья закурил. На видео, которое ранее публиковал «Новый День» заметно, что дом пошел трещинами.

Буланаш, Светлана Загороднева

Буланаш. Другие новости 24.07.19

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