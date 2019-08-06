Дом в Буланаше, где произошел взрыв, снесут (ВИДЕО)

Здание в Буланаше, где взорвался газ, эксперты признали аварийным. Об этом РИА «Новый день» рассказала председатель территориального отдела местного самоуправления (ТОМС) поселка Людмила Вандышева. По ее словам, восстановление здания является экономически нецелесообразным, а жить в нем опасно.

«Обследованное здание не соответствует безопасным условиям эксплуатации из-за снижения несущей способности материалов, а также последствия от воздействия от хлопка бытового газа. Выполнение работ по восстановлению здания, приведение его в исправное техническое состояние является экономически нецелесообразным по количеству стоимости подготовительных мероприятий, мероприятий по усилению конструкций, восстановлению конструкций, замене разрушенных несущих конструкций здания», – процитировала она заключение экспертов.

Окна и двери дома закрыты, там никто не живет. Здание находится под охраной. По результатам заключения, многоквартирник подлежит сносу. «Сегодня ведутся переговоры с министерством финансов Свердловской области. На основании данного заключения денежные средства будут выделены из резервного фонда Свердловской области, на снос здания в том числе. Принято решение о выделении денежных средств на приобретение квартир для пострадавших собственников жилых помещений в данном здании», – дополнила председатель ТОМС Буланаш.

Однако когда будут приобретены новые квартиры, руководство поселка пока сказать не готово. Часть собственников живут у своих родных, другие получили жилье из муниципального фонда поселка, а третьи разместились в квартирах, которые предоставлены управлением по социальной защите.

Напомним, 22 июля в двухэтажном доме взорвался газовый баллон – повредился шланг, соединяющий баллон и газовую плиту, а владелец жилья закурил. На видео, которое ранее публиковал «Новый День» заметно, что дом пошел трещинами.

Взрыв газа в Буланаше

Буланаш, служба информации

Буланаш. Другие новости 06.08.19

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