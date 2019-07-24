Штаб Навального в Екатеринбурге остался без координатора

Штаб Навального в Екатеринбурге ищет нового координатора – Юрий Кузьминых покидает эту должность.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Кузьминых, это было его решение: «Ротация кадров – это всегда хорошо. Я был координатором 2,5 года, за это время можно потерять свежесть взгляда. В Екатеринбурге наверняка найдется тот, кто сможет придумать что-то новое, провести новые расследования и так далее. Но в штабе останусь, как минимум, волонтером». Он не исключает, что будет заниматься политикой. «Ближайшие выборы в 21-м году (в заксо и Госдуму, – прим. ред.), это вроде бы немного, но за два года многое может произойти. Посмотрим», – добавил сторонник Навального.

В июне Кузьминых пытался провести митинг за отставку губернатора Куйвашева – акцию в центре города не согласовали, пояснив, что все площадки заняты из-за масштабного праздника русского пирога. Местный штаб в итоге отказался от митинга, а вот организаторам «пироговых празднований» свое мероприятие пришлось проводить – под дождем, при минимальном участии зрителей, зато под усиленным надзором полиции.

Во время протестов в сквере к штабу предъявлялись претензии: одни считали сторонников Навального главными провокаторами и чуть ли не организаторами протестов, другие (либерально настроенные персонажи) указывали, что оппозиционерам не хватает активности. «Отвечу сразу всем. Моя личная позиция и позиция штаба заключается в том, что цель № 1 – это сохранить сквер от застройки. И поэтому с самого начала мы исходим из медицинского принципа «не навреди». Понимая, что для бюрократов словосочетание «штаб Навального» супермегатриггер, я решил: пока есть шанс, что власть услышит горожан, в первых рядах мы не будем. Просто чтоб не загонять чиновников в угол. Одно дело уступить просто горожанам, и другое – штабу Навального», – комментировал Кузьминых.

Отбор нового координатора будет проходить по конкурсу. В требованиях – высшее образование, «умение при необходимости все «сделать ручками» и организовывать тех, кто все «сделает ручками»", идейность, интерес к политике, философское отношение к обыскам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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