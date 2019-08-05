В субботу екатеринбургские сторонники Навального выйдут на пикет из-за событий в Москве

В ближайшую субботу в Екатеринбурге планируется провести пикет в знак солидарности с кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации.

Как рассказал «Новому Дню» координатор штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых, место акции еще не выбрано, соответственно, уведомление в областной минбез не подано. Впрочем, оппозиционеры уверены: пожелай они любую площадку в центре, ее не согласуют. Сам Кузьминых быть заявителем акции не может, так как уже является административным ответчиком по делу о митингах. Штаб Навального объявил конкурс на нового руководителя. В требованиях – высшее образование, «умение при необходимости все «сделать ручками» и организовывать тех, кто все «сделает ручками», идейность, интерес к политике, философское отношение к обыскам.

На странице штаба в соцсети о будущей акции говорится: «Возможно, глядя на то, что сейчас творится в Москве, вам все сложнее оставаться безучастными», а также добавлено: «Напомним, что всероссийская сеть штабов существует на ваши пожертвования».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.19

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