Кандидат принес в избирком пустые подписные листы и предложил вообще их отменить

Самовыдвиженец Иван Волков, который намеревался идти на довыборы в заксо по Орджоникидзевскому избирательному округу № 11, опять сдал в избирком пустые подписные листы.

24 июля, в 18:00, завершился прием документов для регистрации кандидатов. В качестве самовыдвиженца Иван Волков должен был принести не менее 4 394 подписей избирателей в свою поддержку. Но он выложил в соцсети видеозапись, где видно, что он принес в избирком пачки пронумерованных и прошитых листов без единой подписи. В том же ролике Волков пояснил, что сделал это в знак протеста, так как не хочет, чтобы другие независимые кандидаты занимались «этой ерундой» (сбором подписей, – прим. ред.). Он также предложил внести в выборное законодательство изменение, возвращающее понятие избирательного залога. Такая мера, как внесение кандидатом избирательного залога вместо подписей избирателей, действовала в России с 1999 по 2009 год, после чего был принят закон, отменяющий ее. Размер залога зависел от числа избирателей в округе. Например, на выборах мэра Екатеринбурга в 2008 году залог для самовыдвиженцев и кандидатов от малых партий составлял 800 тысяч рублей.

Напомним, два года назад Иван Волков уже сдавал пустые листы, и тоже в последнюю минуту. 26 июля 2017 года, в последний день подачи документов на регистрацию от кандидатов на пост губернатора Свердловской области, он сдал пустые подписные листы без единой подписи муниципальных депутатов. Таким образом он хотел выразить свое отношение к такой новации, как прохождение муниципального фильтра. Кандидату в регистрации отказали, как, очевидно, будет и в этот раз.

Екатеринбург, служба информации

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