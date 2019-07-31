В Свердловской области закроют шесть нелегальных палаточных лагерей

После трагедии в Хабаровском крае в Свердловской области начали проверять палаточные лагеря. Шесть из них оказались несанкционированными. Они находятся в Полевском, Заречном, Нижних Сергах, Верхотурье и Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле и Нижних Сергах палаточные лагеря уже закрыли, по остальным работают прокуроры. Продолжат работать палаточные лагеря в Арамили, Серове и Краснотурьинске, планируется открыть такие места отдыха в Березовском и Верхней Салде.

Сотрудники МЧС, которые проверяют лагеря, в первую очередь обращают внимание на место, где они находятся, – площадка должна быть доступной для быстрого подъезда пожарных машин, проверяется состояние территории и расстояние до ЛЭП. В самих лагерях внимание обращают на наличие средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, наличие телефонной связи, наличие в палатках автономных пожарных извещателей, исправных электрических фонарей. Конечно, проверяют, какие обогреватели установлены и знает ли персонал, как эвакуировать детей.

«Среди основных замечаний, выявленных в палаточных лагерях, специалисты МЧС отмечают отсутствие автономных пожарных извещателей в палатках и недостаточное расстояние между палатками (должно быть не менее 1,5 метров)», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там также отметили, что сейчас в законе есть брешь – не прописаны требования по пожарной безопасности в лагерях палаточного типа. Поэтому сотрудники МЧС делают замечания и отправляют акты осмотра в прокуратуру и в местную администрацию. Но ведомство уже готовит свои предложения по изменению законов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.07.19

Школа заплатит 40 тысяч рублей девочке, сломавшей палец на перемене. / По факту гибели работницы СУМЗа возбуждено уголовное дело. / В Бурятии во время сплава скончался свердловский турист. Всю группу эвакуировали вертолетом (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»