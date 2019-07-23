В пожаре в палаточном лагере погибли 4 детей: в уголовном деле появились первые задержанные

Число погибших при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до четырех. Об этом сообщили власти региона. Еще две девочки и мальчик, получившие обширные ожоги, скончались в реанимации Солнечной районной больницы, сообщили в пресс-службе губернатора края. Сначала власти сообщили о смерти двух пострадавших девочек, позже появилась информация о кончине мальчика. Погибшим девочкам было 11 и 12 лет, мальчику – 10 лет. Школьник получил сильные ожоги при спасении детей из огня.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибла 10-летняя девочка, еще четверо детей пострадали, трое из них – две девочки и мальчик – находятся в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации. Отмечалось, что дети впали в кому.

Минздрав России сообщал о 12 пострадавших, из них пятеро – взрослые и семеро детей. Шестеро детей госпитализированы, одного ребенка с поверхностным ожогом локтя сегодня выписали. Взрослым оказана помощь амбулаторно. Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате пожара.

По данным телеграм-канала Baza, погибший Алексей М. заехал в лагерь два дня назад. Его заселили в 12-ю палатку, а пожар начался в 16-й «женской» палатке. По словам подростков, заметив пожар, мальчик сразу бросился на помощь к девочкам и попытался вытащить их из загоревшейся палатки. Дети рассказывают, что школьник спасал из огня одну из девочек, уже сам будучи обгоревшим.

Как сообщал «Новый День», пожар произошел в ночь на вторник на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Сгоревший палаточный лагерь работал без разрешения. По информации МЧС, пожарных в лагерь вызвали на сразу, поскольку поначалу потушить возгорание пытались силами персонала. К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. По информации МЧС, площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) руководства загородного лагеря. Кроме того, следователи проверят должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). Руководитель СКР Александр Бастрыкин в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования поручил передать дело в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

По уголовному делу о пожаре в детском лагере задержаны два человека – Виталий Бурлаков, учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис», которому принадлежит детский оздоровительный лагерь «Холдоми» и одноименный горнолыжный туркомплекс, и директор этого лагеря Максим Кузнецов. В настоящее время их допрашивают. Причины пожара устанавливаются. Назначены все необходимые экспертизы, говорится в сообщении СКР.

Ранее глава Хабаровского края Андрей Фургал назвал предварительную причину пожара в лагере. По словам губернатора, пожар мог начаться из-за того, что кто-то из детей положил полотенце на обогреватель, которым отапливали палатки.

В свою очередь, Baza сообщает, что загорелась футболка, оставленная на тепловой пушке одной из девочек. Огонь в считанные секунды перекинулся на стенки палатки.

Стоит отметить, что директор детского лагеря Максим Кузнецов сначала заявлял, что в палатках не было нагревательных приборов, но потом признался, что обогреватели все-таки были. При этом он настаивал, что палатки были сделаны из огнеупорного материала, ссылаясь на сертификат пожарной безопасности.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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