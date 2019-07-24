Возросло число фигурантов дела о пожаре в детском лагере под Хабаровском: задержан сотрудник МЧС Его заподозрили в халатности

В деле о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае появился третий фигурант. Следователи задержали сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева. Его подозревают в халатности при осуществлении должностных обязанностей (ч. 3 ст. 293 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ. По данной статье силовику грозит до семи лет лишения свободы.

Новгородцев возглавляет отдел надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району, в котором находится сгоревший частный детский оздоровительный лагерь. По версии следствия, он знал, что размещение детей в палаточном городке было организовано с нарушением противопожарных норм, но не обязал руководство лагеря их устранить. В СКР отметили, что Новгородцев выявил нарушения в лагере в июле 2019 года в ходе проведения плановых учений.

Ранее в связи с пожаром были задержаны учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детский лагерь, а также директор этого лагеря Максим Кузнецов. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Все уголовные дела, связанные с пожаром, объединены в одно производство, информирует СКР.

«Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также иных лиц, действия которых привели к трагическим последствиям», – отмечается в сообщении ведомства.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на среду, 23 июля. Из 26 палаток полностью сгорели 20. При пожаре пострадали 12 человек – пятеро взрослых и семеро детей, погибла десятилетняя девочка. Позже в реанимации скончались еще трое пострадавших с сильными ожогами – две девочки и мальчик. Двое пострадавших детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровск, еще несколько пострадавших лечатся амбулаторно. Всего в лагере отдыхали 189 детей. В регионе со среды, 24 июля, объявлен трехдневный траур.

Представитель краевого правительства сообщил, что причиной пожара в палаточном лагере могло стать упавшее на обогреватель полотенце. В палатках были установлены обогреватели типа «ветерок», с помощью которых дети сушили одежду, рассказал чиновник в комментарии РИА «Новости». Ночью, когда произошел пожар, полотенце упало на один их таких обогревателей и вспыхнуло. По словам очевидцев и пожарных, палатки сгорели в секунды, пламя от пожара поднималось на высоту до 15 метров. Официальных версий возникновения возгорания пока нет.

По последним данным, региональные власти решили закрыть сгоревший палаточный лагерь. В настоящее время в стационарных помещениях «Холдоми» остаются 191 ребенок и 33 вожатых, сообщили в региональном минобрнауки. Все они по рекомендации психологов вывозятся из лагеря. По оценкам специалистов, дети и вожатые находятся в разной степени шокового состояния.

Накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что детский палаточный лагерь на территории горнолыжного туркомплекса «Холдоми» работал с грубейшими нарушениями безопасности. Премьер раскритиковал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за слова о сгоревшем лагере. Глава региона ранее заявил, что частный лагерь работал без официального разрешения от «проверяющих комиссий» и о его существовании власти не знали. При этом директор лагеря Максим Кузнецов вчера утверждал, что у лагеря были все разрешительные документы. Его слова подтверждаются сведениями из опубликованного на сайте минобрнауки края Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края на 2019 год.

Из документа следует, что разрешение на работу палаточного городка давали и. о. министра образования и науки региона Александр Король, и. о. зампреда правительства края Александр Федосов, глава территориального управления Росстата Сергей Позолотин, начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин и глава управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что в реестр включены четыре смены в загородном оздоровительном лагере «Холдоми». Первая смена рассчитана на 250 человек (вместимость стационарных жилых корпусов), а остальные три – на 450 мест. Таким образом, работа лагеря была согласована с учетом размещения детей в палаточном городке, отмечает издание.

Москва, Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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