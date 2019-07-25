Суд отправил под арест трех фигурантов дела о пожаре в детском лагере «Холдоми»

По делу о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которого погибли четверо детей, арестованы еще двое подозреваемых. Суд поместил под стражу на два месяца директора и учредителя компании-владельца лагеря ООО «Экстрим Сервис» Виталия Бурлакова и начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району регионального управления МЧС Эдуарда Новгородцева. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Ранее сегодня по решению суда был взят под стражу директор лагеря Максим Кузнецов.

Бурлаков и Кузнецов подозреваются по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сотрудник МЧС – по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в ходе проверки Новгородцев обнаружил нарушение противопожарных норм, но не обязал руководство лагеря их исправить. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов «не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха», отметили в СКР.

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Из 26 палаток сгорели 20. В лагере отдыхали 189 детей. В результате пожара пострадали 13 человек, включая восемь детей, четверо из которых погибли – одна девочка скончалась на месте происшествия, еще трое школьников, получивших тяжелые ожоги, умерли в больнице. После трагедии МЧС начало тотальную проверку подобных лагерей по всей России.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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