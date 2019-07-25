Мальчика, спасавшего детей из горящего лагеря, наградят посмертно

Десятилетнего мальчика, который спасал детей во время пожара в палаточном лагере «Холдоми», представят к государственной награде. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Напомним, ранее жители Комсомольска-на-Амуре создали петицию с призывом отметить подвиг Алексея Мартыненко, который спасал девочек из горящей палатки. Мальчик получил сильные ожоги и был доставлен в больницу, где позже скончался.

Ребенок, рискуя собственной жизнью, помогал выводить из огня других детей, говорится в тексте петиции. «Это настоящий героизм. Он должен быть награжден званием «Героя Российской Федерации» посмертно», – считают местные жители. К настоящему времени петицию подписали более 95 тыс. человек.

Предложение жителей Хабаровского края о награждении мальчика поддержала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Фургал заявил, что поддержит эту инициативу и обратится «в компетентные органы» для награждения ребенка. «Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку, – сказал глава региона на расширенном совещании краевого правительства», отметив, что «многие жители нашей страны высказались за то, чтобы мальчику была присвоена государственная награда» (цитаты по ТАСС).

Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. В лагере находились 189 детей. Огонь уничтожил 20 палаток из 26. В результате четверо детей погибли, трое из них, в том числе Алексей Мартыненко, скончались в больнице. Сегодня лагерь закрыли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. В рамках расследования трагедия задержаны директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детский лагерь, Виталий Бурлаков, а также сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. Сегодня Солнечный районный суд Хабаровского края санкционировал арест на два месяца Максима Кузнецова, сообщили в суде. Он проведет под стражей как минимум до 22 сентября.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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