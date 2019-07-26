«Сына исколотили и бросили в «гроб»: 11-летнего мальчика жестоко избили в нелегальном лагере под Хабаровском СКР возбудил два уголовных дела, лагерь закрыли

Следователи устанавливают обстоятельства жестокого избиения 11-летнего мальчика в спортивном палаточном лагере «Спецназ. Дети» в селе Мирном Хабаровского края. Ребенок получил множественные переломы позвоночника и ребер, ушиб головы и сейчас находится в больнице, уточнила мать пострадавшего мальчика ИА «Хабаровский край сегодня». По данному факту возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает Следственный комитет.

Согласно данным следствия, во вторник, 23 июля, в детском лагере в селе Мирном между подростками произошел конфликт, в результате которого был избит 11-летний мальчик. «В ходе расследования установлены несовершеннолетние, причастные к нанесению травм ребенку. Проведен осмотр места преступления. В лагере изъята документация, имеющая значение для дела», – сообщает региональное управление СК РФ.

В отношении руководства лагеря возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сейчас лагерь закрыт, все дети вернулись домой. Всего в палаточном лагере отдыхали около 25 детей.

Мать избитого ребенка рассказала, что в среду, 24 июля, она получила СМС-сообщение от администрации лагеря с просьбой забрать сына. Руководство объяснило это тем, что после пожара в палаточном лагере «Холдоми», жертвами которого стали четверо детей, закрывают все палаточные лагеря. Когда она приехала, то увидела, что сын жестоко избит. Ребенка госпитализировали. Сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, заявили в СКР.

Женщина также сообщила, что вожатых в лагере не было, с детьми находился сотрудник полиции из Мирного. Он преподавал тинейджерам боевые искусства, а дети отрабатывали приемы между собой. По словам женщины, в какой-то момент обычная тренировка переросла в настоящую драку. «Моего сына поколотили, потом бросили в «гроб», так они называют окоп с бетонным полом», – рассказала мать пострадавшего ребенка.

Как выяснила прокуратура в рамках проверки всех палаточных лагерей после трагедии в «Холдоми», лагерь для проведения детско-юношеских спортивных сборов «Спецназ. Дети» работал нелегально. По словам прокурора Хабаровского района Дмитрия Ханюкова, лагерь организовала компания «Фрегат ДВ». Смена стартовала 20 июля и должна была продлиться две недели. Между тем на смены более 7 дней в палаточных лагерях нужно получать разрешительную документацию, отметил прокурор. Однако краевое управление Роспотребнадзора отказалось согласовать руководству «Фрегата» открытие лагеря. Таким образом, лагерь работал без разрешения. По фактам выявленных нарушений прокуратура района подготовила иск в суд о приостановлении деятельности «Фрегат ДВ», сообщил Ханюков РИА «Новости».

По данным регионального министерства, в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления внесены учебно-тренировочные сборы «Спецназ дети», а не палаточный лагерь. Смена там должна была проходить с 20 по 26 июля. Лагерь закрыли 24 июля, уточнили в ведомстве.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 26.07.19

Тюменские силовики блокируют в интернете видео с руферами. / В Сочи из-за ливня обрушилась часть федеральной трассы. / Турецкий студент привез в Екатеринбург нелегальную партию бюстгальтеров – на подарки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»