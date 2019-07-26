Задержана директор нелегального лагеря под Хабаровском, где жестоко избили ребенка

Следователи задержали директора нелегального палаточного лагеря «Спецназ. Дети» в Хабаровском крае, где жестоко избили ребенка. Мальчик госпитализирован с множественными переломами позвоночника и ребер.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел 23 июля. Между подростками возник конфликт, в результате которого был избит 11-летний мальчик.

СКР возбудил два уголовных дела. Первое – по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, второе – по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках расследования второго дела задержана 37-летняя директор спортивного лагеря. В настоящее время ее допрашивают.

Нелегальный лагерь был обнаружен прокуратурой в поселке Мирном в ходе тотальной проверки детских палаточных лагерей. Она началась после пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погибли четверо детей.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 26.07.19

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