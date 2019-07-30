Под Нижним Тагилом закрыли палаточный лагерь, как в Хабаровске. Там нашли нарушения пожарной безопасности

Палаточный детский лагерь на горе Белой под Нижним Тагилом закрыли после проверки, которую провели сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС России и местной мэрии. Как выяснилось, в лагере были нарушены правила пожарной безопасности. В частности, там не оказалось переносных фонарей, нашлись замечания по первичным средствам пожаротушения, например, один из огнетушителей был с нулевым давлением. Впрочем, электроприборов в самих палатках не было – это запрещено.

Сейчас лагерь закрыли, но вскоре он может заработать снова. «Мы закрыли лагерь временно, пока идут дожди. Откроем, как погода наладится. Недочеты там несущественные, за два дня все исправим», – приводит слова вице-мэра по социальной политике Нижнего Тагила Валерия Сурова ИА «Все новости».

Добавим, что в лагере на горе Белой всего четыре большие палатки, в каждой из которых находится 13 спальных мест – для одного тренера и 12 детей. Проверку там провели после трагедии в Хабаровском крае. Там 23 июля в таком же палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе произошел пожар. Погибли четыре ребенка, еще восемь получили тяжелые травмы. Выяснилось, что в палатках в нарушение правил пожарной безопасности стояли обогреватели.

Екатеринбург, служба информации

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