«Что это за заявление со стороны губернатора?»: Медведев обрушился на Фургала из-за слов о сгоревшем детском лагере

Сгоревший детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае работал с грубейшими нарушениями безопасности. Об этом сегодня заявила глава правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Он также возмутился заявлению губернатора региона Сергея Фургала о том, что власти не знали о существовании нелегального палаточного лагеря, в котором при пожаре погибли 4 детей. «Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?», – цитирует премьера ТАСС. «Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности. А если знали, то почему разрешили?» – подчеркнул премьер.

Медведев поручил Министерству просвещения РФ и полпреду в ДФО Юрию Трутневу «разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, чтобы понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано» (слова премьера цитирует пресс-служба кабмина). «Надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы… Это абсолютно недопустимо», – заявил премьер.

Ранее сегодня Сергей Фургал на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», – сказал глава края. «Как я понял, этот частный лагерь, никто его не проверял, не контролировал, они продавали детям путевки и делали там, что хотели!», – указал Фургал (цитата по amurmedia.ru). Он возмутился тем, что деньги брали за проживание в корпусах, а по факту дети жили в палатках. В детский лагерь детям на текущую смену было продано 428 путевок, а мест в корпусах – только 226. «Это что, взрослые жили в корпусах, а детей выгнали на улицу? Если бы мне сообщили, что для детей поставили палаточный лагерь – его бы через 10 минут уже не было, – заявил Фургал. – Взрослых размещаете в комфорте, а детей в палатках, чтоб деньги косить?»

«Нам предстоит срочно установить обстоятельства того, как на территории стационарного туркомплекса появились палатки для детей. Пока ответа на этот вопрос я не получил», – отметил губернатор.

На экстренном совещании в краевом правительстве выяснилось, что разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдано в октябре прошлого года. «После этого в феврале проходила плановая проверка. Следующая должны была пройти в августе. Размещение предполагало проживание в стационарных помещениях», – рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева на заседании краевой КЧС.

Согласно данным из реестра краевых оздоровительных учреждений лагерь должен иметь 450 мест в стационарных корпусах. Однако мест там только 226. Во время пожара в зданиях проживал только 61 человек, 189 детей в возрасте от 7 лет жили в палатках из ПВХ.

По словам врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Ивана Колонтая, 11 июля в лагере проводили тренировку и занятия по эвакуации. На момент проведения занятий стоял палаточный лагерь, про который директор пояснил, что палатки необходимы для экстремальных игр.

Детский палаточный лагерь сгорел в ночь на вторник, 23 июля. По последним данным, жертвами пожара стали 4 детей. Причины возгорания пока официально не озвучивались. Ранее сообщалось, что пожар мог вспыхнуть из-за обогревателя, на котором сушилась одежда детей.

Сегодня следователи задержали Виталия Бурлакова, руковолителя ООО «Экстрим-Сервис», которой принадлежит детский лагерь, и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

МЧС РФ в свою очередь проведет внеплановые проверки всех детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие требованиям пожарной безопасности и на предмет нахождения там незлегальных палаточных лагерей. Об этом заявил глава ведомства Евгений Зиничев. Он подчеркнул, что «такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок» (цитата по РИА «Новости»).

Москва, Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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