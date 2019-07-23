На Дальнем Востоке при пожаре в нелегальном палаточном лагере погибли два ребенка

В Хабаровском крае выгорел палаточный лагерь, в котором размещали детей на отдых. В результате пожара погибла 11-летняя девочка. Три ребенка были доставлены в больницу с ожогами почти всего тела, позже один из пострадавших скончался. Выяснилось, что лагерь работал без разрешения.

ЧП произошло на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Как сообщили в краевом управлении МЧС, возгорание произошло около трех часов ночи. Всего в лагере находилось 26 палаток, в которых были размещены 189 детей. 20 палаток выгорели полностью. Полностью потушить пламя удалось только через полтора часа с момента приезда пожарных.

На месте происшествия обнаружено тело 11-летней девочки, еще четверо детей попали в больницу. По словам медиков, трое находятся в реанимации, у них ожоги почти 100% тела. Позже один из них скончался. Врачи борются за жизнь детей, их состояние оценивается как критическое. Пострадавшие пока находятся в не транспортабельном состоянии, поэтому медики консультируются с ведущими клиниками Хабаровска и Москвы.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел экстренное совещание, на котором выяснилось, что разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдано в октябре прошлого года. «После этого в феврале проходила плановая проверка. Следующая должны была пройти в августе. Размещение предполагало проживание в стационарных помещениях», – сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Согласно данным из реестра краевых оздоровительных учреждений лагерь должен иметь 450 мест в стационарных корпусах. Однако мест там только 226. Во время пожара в зданиях проживал только 61 человек, 189 детей в возрасте от 7 лет жили в палатках из ПВХ.

По словам врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Ивана Колонтая, 11 июля в лагере проводили тренировку и занятия по эвакуации. На момент проведения занятий стоял палаточный лагерь, про который директор пояснил, что палатки необходимы для экстремальных игр.

В настоящее время работа всего туркомплекса временно приостановлена. Детей из лагеря забирают родители.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Кроме того, следователи проверят должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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