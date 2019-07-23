Погиб один ребенок, трое в коме: власти назвали возможную причину пожара в детском палаточном лагере

Власти Хабаровского края опровергли информацию о гибели второго ребенка при пожаре в палаточном лагере. Глава регионального минздрава Александр Витько заявил, что все трое госпитализированных с сильными ожогами детей живы. Еще один ребенок был доставлен в больницу с отравлением угарным газом, сейчас врачи оценивают его состояние как между средней тяжестью и удовлетворительным, уточнил губернатор края Сергей Фургал. Ранее СМИ сообщили, что число жертв происшествия увеличилось до двух человек. Отмечалось, что второй ребенок – девочка скончалась в больнице поселка Солнечный.

По данным медиков, трое из четырех пострадавших детей находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации Солнечной районной больницы. Глава региона уточнил, что дети впали в кому. Пострадавшие пока находятся в нетранспортабельном состоянии, поэтому врачи консультируются с ведущими клиниками Хабаровска и Москвы, сообщили в краевом правительстве.

Известно, что жертва пожара – девочка 2008 года рождения. Сегодня погибшей исполнилось бы 11 лет, сообщил на заседании комиссии по ЧС зампред правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, передает РИА «Новости». Погибшая девочка проживала в Комсомольске-на-Амуре. К школе, где она училась, люди сегодня несут цветы и свечи.

Всего, по данным МЧС России, в результате пожара в палаточном лагере пострадали 9 человек: четверо детей и пять взрослых, последним медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Пожар произошел в ночь на вторник на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Сгоревший палаточный лагерь работал нелегально. По информации МЧС, пожарных в лагерь вызвали на сразу, поскольку поначалу потушить возгорание пытались силами персонала. К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. По информации МЧС, площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров.

В настоящее время почти все отдыхавшие в лагере дети разъехались по домам в сопровождении родственников. Те, за кем еще не приехали родители, размещены в стационарном корпусе на территории горнолыжной базы. В основном в палаточном лагере отдыхали дети из Комсомольска-на-Амуре, Амурска и других населенных пунктов региона. Всего на его территории проживали 189 детей от 7 до 15 лет. В настоящее время работа всего туркомплекса приостановлена.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Кроме того, следователи проверят должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава Хабаровского края назвал предварительную причину пожара в лагере. По словам губернатора, пожар мог начаться из-за того, что кто-то из детей оставил полотенце на обогревателе, которым отапливали палатки. Представитель экстренных служб региона, в свою очередь, отметил, что это одна из версий ЧП.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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