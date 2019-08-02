Художник года проведет в Екатеринбурге мастер-класс по созданию произведений из мусора

Художник Владимир Селезнев в это воскресенье научит екатеринбуржцев перерабатывать мусор, не выходя из дома. На мастер-классе по art-recycling детям и взрослым покажут, как из пустых бутылок и старых носков сделать произведение искусства.

Мероприятие пройдет в только что открытом подвальчике на Ленина 69/10, вокруг которого разразился небольшой театральный скандал. Мастер-класс по современной художественной практике art-recycling 4 августа с 15 до 17 часов проведет художник и куратор Владимир Селезнев, известный не только в Екатеринбурге. Владимир – лауреат Государственной премии «Инновация» 2019 («Художник года») и премии им. Сергея Курехина 2019 («Лучший кураторский проект»).

С мусором художник работает давно. В рамках одного из своих проектов «Метрополис» он создал целые города из объектов вторичной переработки. Инсталляции были представлены в Екатеринбурге, Перми, Казани, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве, Сеуле и других городах.

На мастер-класс может прийти каждый желающий старше 6 лет. Взрослые будут создавать произведения искусства, а дети – оживлять вымышленных существ. Организаторы подчеркивают, что на мастер-класс нужно приносить свой мусор: небольшие пластиковые бутылки, коробки из-под сока, йогурта, цветные тряпочки, вышедшие из строя носки, одежду. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Екатеринбург, служба информации

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