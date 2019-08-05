Половина кандидатов в Госдуму не пришли на розыгрыш бесплатного телеэфира (ФОТО)

Только четверо из семи кандидатов в депутаты Госдумы по Серовскому округу пришли сегодня на жеребьёвку по распределению бесплатных газетных площадей и времени в эфире государственных телеканалов.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, лично на жеребьёвку явились следующие кандидаты: Ирина Скачкова («Яблоко»), Габбас Даутов ( КПРФ), Евгения Чудновец (ЛДПР), Игорь Рузаков («Зеленые»).

Не пришли на жеребьёвку единоросс и олимпийский чемпион Антон Шипулин, справоросс из Новой Ляли Алексей Коровкин и москвич Дмитрий Зенов от партии «Коммунисты России». За них жребий тянули доверенные лица. Любопытно, что Зенова представлял Евгений Емалетдинов – бывший активист КПРФ, покинувший партию после весеннего бунта части партийцев против персека Александра Ивачева. «Привет партии-спойлеру», – дружески поприветствовал Емалетдинова депутат ЕГД Роман Ступников, сопровождавший Габбаса Даутова.

Габбас Даутов и Роман Ступников

Из кандидатов на довыборы в заксо по Орджоникидзевскому округу не явился единоросс Владимир Смирнов. Кандидат от «Яблока» Дмитрий Головин пришёл, был бодр и весел и общался с другими кандидатами.

Дмитрий Головин

Евгения Чудновец

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