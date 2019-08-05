В октябре заксо решит, прекращать ли полномочия умершего депутата

Довыборы депутата по Краснотурьинскому одномандатному округу вместо Анатолия Сухова, о чьей серти стало известно в субботу, будут назначены после того, как его коллеги проголосуют за досрочное прекращение его полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, если такое решение будет принято на первом заседании после каникул (в октябре), то довыборы будут назначены на единый день голосования – по закону это второе воскресенье сентября, 13 сентября 2020 года.

Если депутаты решат провести внеочередное заседание, то дополнительные выборы могут быть назначены на иную дату в течение года после прекращения полномочий Сухова.

Напомним, вице-спикер Анатолий Сухов скончался в конце прошлой недели после долгой болезни на 64-м году жизни. В нынешний состав заксобрания Анатолий Петрович был избран от партии «Единая Россия» 18 сентября 2016 года по одномандатному Краснотурьинскому избирательному округу (самому северному в области), куда входят города Североуральск, Карпинск, Волчанск и Ивдель, Сосьва, Пелым, поселки Вижай, Ушма, Каквинские Печи. Гражданская панихида по депутату пройдет завтра в 11 часов в театре драмы.

Екатеринбург, служба информации

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