Кандидаты в заксо потратили на кампанию от нуля до 595,9 тысяч рублей

Кандидаты в свердловское заксобрание по Орджоникидзевскому одномандатному округу предоставили очередные отчеты о поступлении и расходовании средств на избирательных счетах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единоросс Владимир Смирнов вложил в кампанию 800 тысяч рублей собственных средств, потратил – 595,9 тысяч рублей. Яблочник Дмитрий Головин вложил 53 500 рублей своих денег, соратники – физлица добавили ему еще 59 тысяч рублей, юрлица – 10 тысяч рублей. Потратить он еще ничего не успел. Кандидат от КПРФ Андрей Пиняжин получил пожертвование от юрлица в размере 14 950 рублей и потратил почти все. У кандидата от ЛДПР Александра Каптюга на счету все еще пусто. Эсер Дмитрий Бондарев вложил 3 тысячи рублей и столько же потратил.

Екатеринбург, служба информации

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