Власти согласовали екатеринбургский пикет в поддержку московских протестов

Свердловские чиновники согласовали акцию екатеринбургского штаба Навального в знак солидарности с московскими оппозиционерами, которые не были допущены до участия в выборах в Мосгордуму. Пикет пройдет 10 августа в сквере на улице Большакова около ледового дворца спорта.

«В уведомлении мы указали Октябрьскую площадь, но она, как всегда, оказалась занята. Министерство общественной безопасности предложило нам провести пикет в сквере на Большакова, на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. Это достойная альтернатива, и мы готовы согласиться на нее», – говорится в сообщении штаба. Мероприятие начнется в 14:00.

Напомним, 10 августа сеть штабов оппозиционера Алексея Навального организует пикеты и митинги по всей России. Цель акций – выступление в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, а также призывы к освобождению всех арестованных участников московских протестов. Добавим, на несанкционированных акциях в Москве, которые продолжаются с 14 июля, было задержано, по разным данным, от 1,5 до 2 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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