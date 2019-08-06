«Массовые беспорядки» в Москве: президентский Совет по правам человека готовит доклад Путину

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ не нашел признаков массовых беспорядков в событиях протестной акции 27 июля в Москве, которую мэрия объявила несанкционированной, и готовит обращение к силовикам с требованием предоставить полную информацию о работе правоохранительных органов.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя комиссии СПЧ по избирательным правам Илью Шаблинского, члены СПЧ не увидели признаков массовых беспорядков в том, что происходило в центре столицы 27 июля. Эта позиция будет изложена в обращениях в Генпрокуратуру, Следственный комитет России, МВД и Росгвардию. Совет интересуют также действия силовиков 3 августа, когда более 1000 жителей Москвы были задержаны.

По словам Шаблинского, наблюдатели от СПЧ 27 июля заметили лишь признаки административных правонарушений, но не более того. Например, участники создавали помехи для общественного транспорта при пересечении Садового кольца, сдвинули ограждение, бросили одну или две бутылки в сторону полицейских. «Все это не относится к признакам массовых беспорядков, – заявил Шаблинский. – Конечно, если Следственный комитет будет выжимать какое-то политическое резюме из сложившейся ситуации, он может и брошенную пластиковую бутылку посчитать насилием, которое подразумевает ст. 212 УК РФ. Но, по мнению членов совета, это несправедливо. Эти люди ничего не громили, не жгли, не дрались с полицией».

Следующая акция протеста в Москве пройдет 10 августа на проспекте Сахарова. Митинг санкционирован властями столицы.

Как ранее сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестовано до 27 сентября 9 человек, десятый фигурант объявлен в розыск.

3 августа москвичи вышли на прогулку по Бульварному кольцу, где также начались жесткие задержания. По данным «ОВД-Инфо», в автозаки попал 1001 человек, есть пострадавшие. Прогулки по бульварам мэрия Москвы также объявила несанкционированной акцией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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