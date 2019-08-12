Подозреваемый по делу о «массовых беспорядках» телережиссер отпущен из изолятора

Задержанный по уголовному делу о «массовых беспорядках» в центре Москвы 27 июля телережиссер Андрей Васильев отпущен из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, после освобождения «Васильев решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства» (цитата по «Интерфаксу»).

Режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан 9 августа и стал тринадцатым фигурантом дела о «массовых беспорядках». В минувшую субботу ему стало плохо в спецприемнике. Васильева доставили в больницу с повышенным уровнем глюкозы. Адвокат задержанного сообщил, что у режиссера сахарный диабет, но после допроса ему не разрешили взять с собой инсулин и глюкометр. Однако в Следственном комитете заявили, что перед направлением Васильева в ИВС, «следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного», а персонал изолятора знал о наличии проблем со здоровьем у задержанного. Накануне СКР сообщил о выписке Васильева из больницы.

Как сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Между тем, Совет по правам человека при президенте РФ не усмотрел признаков массовых беспорядков на акции 27 июля. Соответствующие письма СПЧ разослал в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.08.19

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