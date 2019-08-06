Прокуратура требует отнять годовалого ребенка у участников московского протеста

Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав отца и мать годовалого мальчика, которые взяли сына с собой 27 июля в центр Москвы, где проходила протестная акция, объявленная мэрией несанкционированной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«Установлено, что супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном», – заявили в прокуратуре. Согласно версии надзорного ведомства, родители передали ребенка третьему лицу, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

В прокуратуре сделали вывод, что отец и мать эксплуатировали ребенка и в ущерб его интересам злоупотребили своими родительскими правами. При этом, как выяснили правоохранительные органы, отец мальчика имеет временную регистрацию в Москве и правом голоса на предстоящих выборах в Мосгордуму не обладает.

В надзорном ведомстве заявили, что проводят проверки в отношении других участников акции, которые приходили туда с несовершеннолетними детьми.

Напомним, ранее столичный главк Следственного комитета сообщал о розыске десятого фигуранта уголовного дела «о массовых беспорядках», возбужденного по итогам событий 27 июля. В ведомстве заявили, что подозреваемый мужчина, «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления».

В СПЧ при президенте РФ при этом не усмотрели массовых беспорядков на акции 27 июля. Соответствующие письма СПЧ готовит для Следственного комитета, Генпрокуратуры, Росгвардии и МВД РФ.

27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями. По закону для нее процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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