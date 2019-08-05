В Москве объявлен в розыск десятый фигурант дела о «массовых беспорядках»

Московские следователи объявили в розыск десятого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля, объявленной властями столицы несанкционированной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», заочно обвинения по ч.2 ст. 212 УК РФ предъявлены Сергею Фомину.

Как сообщает пресс-служба столичного главка СКР, Фомин «скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск». Следователи из неназванных в сообщении открытых источников узнали, что мужчина «покидая митинг взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления».

В СК напомнили, что сегодня Пресненский суд заключил под стражу сразу трех фигурантов этого уголовного дела – Даниил Конон, Сергей Абаничев и Владислав Барабанов останутся за решеткой до 27 сентября. 2 августа тот же суд арестовал пять человек по делу о массовых беспорядках.

Судя по сообщению СКР, в деле появятся новые фигуранты. «Следствие совместно с оперативными службами продолжает работу, направленную на установление и задержание каждого причастного к названным преступлениям», – уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

3 августа москвичи вышли на прогулку по Бульварному кольцу, где также начались жесткие задержания. По данным «ОВД-Инфо», в автозаки попал 1001 человек, есть пострадавшие. Прогулки по бульварам мэрия Москвы также объявила несанкционированной акцией.

Следующая протест намечен на 10 августа на проспекте Сахарова, акция получила согласование в мэрии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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