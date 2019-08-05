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Понедельник, 5 августа 2019, 15:24 мск

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Дело о массовых беспорядках: суд арестовал девять участников протестной акции в Москве

В Москве арестован девятый фигурант уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля, когда представители оппозиции вышли протестовать против недопуска на выборы в Московскую городскую думу. Решение об аресте троих участников акции, которую власти назвали несогласованной, принял сегодня Пресненский суд столицы.

Под стражу до 27 сентября суд отправил 22-летнего Владислава Барабанова, 22-летнего Даниила Конона и 25-летнего Сергея Абаничева. По инкриминируемой им статье об участии в массовых беспорядках молодым людям грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Вину не признал ни один из обвиняемых, передает BFM.ru

Жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова следователи обвинили в том, что он организовал направление движения участников акции. 25-летнего менеджера, москвича Сергея Абаничева – в том, что он бросил банку в полицейских. Адвокат молодого человека Светлана Сидоркина отметила, что это был бумажный стаканчик, поэтому ее подзащитный мог только намусорить, но не нанести вред силовикам. У Абаничева три года назад была серьезная травма головы и переломы обеих рук, но, несмотря на это, суд отклонил просьбу о домашнем аресте и отправил его под стражу. В чем обвиняют студента МГТУ им. Баумана, москвича Даниила Конона в суде не прозвучало.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телегарм-канале сообщил о заявлении, которое сделал в суде Барабанов: «Дело политически мотивировано. Если я начну оговаривать себя под следствием, знайте, что ко мне применялись пытки».

Ранее Пресненский суд арестовал еще пятерых фигурантов этого уголовного дела, в том числе студента ВШЭ Егора Жукова.

Сегодня, по сообщению «ОВД-Инфо», около здания ГУ МВД РФ на Петровке, 38, силовики задержали четырех участников серии одиночных пикетов в поддержку Жукова.

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О задержании Конона, Абаничева и Барабанова 4 августа сообщил Следственный комитет РФ. «По версии следствия, обвиняемые в числе прочих ранее задержанных лиц приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы. От действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций», – говорилось в сообщении и отмечалось, что продолжаются «мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к преступлениям лиц».

Как сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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