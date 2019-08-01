«Чисто «болотный» сценарий»: первому фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве изберут меру пресечения

Первому фигуранту по делу о массовых беспорядках в Москве Кириллу Жукову предъявлено обвинение, он задержан на 48 часов. Сам Жуков вину не признает. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телегарм-канале.

«Кирилл Жуков задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. Чисто «болотный» сценарий», – пишет Чиков.

По его словам, обвиняемый задержан на 48 часов, мера пресечения будет избрана в Басманном суде Москвы, адвокатом мужчины выступает Светлана Байтурина. Вину ни в насилии, ни в массовых беспорядках Жуков не признает.

Как уже сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. Возбуждены уголовные дела, задержаны первые подозреваемые.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.19

В горящие регионы направлены следователи из Москвы для выяснения причин пожаров. / Синоптики сделали неутешительный прогноз на август. / Финляндия ужесточит визовые требования для россиян. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»