СКР объявил о задержании еще двоих «участников массовых беспорядков»

Следственный комитет задержал еще двоих фигурантов уголовного дела «о массовых беспорядках», которые, по мнению следователей, имели место 27 июня в центре Москвы. Число задержанных таким образом возросло до 12.

Как сообщили в ГСУ СКР, в рамках расследования уголовного дела задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения. Первому из них следователи уже предъявили обвинение, второго доставили в Следственный комитет на допрос. Сотрудники СКР намерены ходатайствовать перед судом об аресте обоих мужчин.

«Продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников преступной деятельности», – подчеркнули в ГСУ СКР.

Как сообщал «Новый День», 5 августа Пресненский суд заключил под стражу сразу трех фигурантов этого уголовного дела – Даниил Конон, Сергей Абаничев и Владислав Барабанов останутся за решеткой до 27 сентября. 2 августа тот же суд арестовал пять человек по делу о массовых беспорядках. После этого к силовикам добровольно явился Сергей Фомин, объявленный в розыск и обвиненный следователями в том, что вышел из оцепления с чужим ребенком на руках. Оказалось, что Фомин нес своего племянника, а отец мальчика сообщил, что они не видели никаких полицейских оцеплений. Прокуратура Москвы уже потребовала через суд отобрать годовалого мальчика у его родителей.

27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Между тем, Совет по правам человека при президенте РФ не усмотрел признаков массовых беспорядков на акции 27 июля. Соответствующие письма СПЧ разослал в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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