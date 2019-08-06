За жестокое убийство «по ошибке» свердловчане получили 26 лет колонии на двоих

Орджоникидзевский суд вынес приговор двум екатеринбуржцам, которые забили насмерть человека, приняв его за другого, а потом утопили тело в болоте.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 и 12 лет, с отбыванием в исправительных колониях особого и строгого режима соответственно.

Инцидент произошел в ночь на 6 октября прошлого года. Двое уральцев выпивали в букмекерской конторе, где встретили мужчину и приняли его за другого. Им показалось, что он был участником ранее произошедшего конфликта, и парочка решила отомстить. Они избили мужчину, но этого им показалось мало. Его засунули в багажник и отвезли в лес, где продолжили избивать, а затем – в автосервис на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге. От полученных травм мужчина скончался. Тогда сообщники спрятали тело, завернув его в одеяло, а затем утопили в болоте в Березовском. Спустя пять дней подозреваемые были задержаны.

Следователь СУ СКР по Свердловской области на месте преступления

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что один из сообщников был задержан у себя в квартире в Екатеринбурге, а второго вызвали под надуманным предлогом в отдел полиции, расположенный в Березовском, куда злоумышленник и явился.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 06.08.19

Дом в Буланаше, где произошел взрыв, снесут (ВИДЕО). / На въездах в Екатеринбург поставят новые стелы. / Свердловчане этим летом чаще отдыхают в Сочи и Крыму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»