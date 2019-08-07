В Екатеринбурге судят 79-летнего деда, зарезавшего бывшую сноху и ее брата

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 79-летнего пенсионера, который обвиняется в двойном убийстве. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда.

Напомним, преступление было совершено в Невьянске в декабре 2018 года. Конфликт начался с того, что дедушка получил удар по голове бутылкой. Пенсионер в своей квартире выпивал c двумя тоже немолодыми собутыльниками: бывшей женой своего сына, которой было 58 лет, и ее 64-летним братом. В какой-то момент более молодой мужчина ударил старшего бутылкой по голове. В ответ 79-летний житель Невьянска взял кухонный нож и зарезал обоих гостей. Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, пенсионер сам явился в полицию с повинной. Его судят по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Екатеринбург, Невьянск, служба информации

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