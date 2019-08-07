Свердловское «Яблоко» объявило о подготовке к парламентским выборам-2021

Свердловское отделение партии «Яблоко» объявило о расширении штата и подготовке к выборам в заксобрание региона. У партийцев появился новый офис в центре Екатеринбурга, а также сменился координатор.

Как сообщил член федерального бюро партии Максим Петлин, на работу принят менеджер региональных проектов Сергей Рябков, в чью задачу будет входить создание партийной сетки на территории Свердловской области. В планах «Яблока» – охватить местными отделениями 95% региона к середине 2020 года. «Это амбициозная, но, на мой взгляд, выполнимая задача», – подчеркнул Петлин. Он также отметил, что реорганизация аппарата свердловского «Яблока» получилась благодаря дополнительному финансированию за счет пожертвований.

Выборы в заксобрание Свердловской области пройдут одновременно с выборами в Госдуму в 2021 году.

Екатеринбург, служба информации

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