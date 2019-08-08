Десант Уральской базы авиаохраны лесов вылетел в Красноярский край на борьбу с огнем

После обращения правительства Красноярского края 55 работников парашютно-десантной пожарной службы Алапаевского, Тавдинского, Сосьвинского и Ивдельского авиаотделений Уральской базы авиационной охраны лесов отправлены в этот регион для ликвидации лесных пожаров.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского министерства природных ресурсов и экологии. Министр Алексей Кузнецов заявил, что люди прошли необходимую подготовку, застрахованы от несчастных случаев, имеют с собой запас продовольствия и снаряжения, полностью готовы к выполнению поставленных задач. По данным министерства, в настоящее время уральцы направляются в село Богучаны.

Также в Красноярский край отправятся 14 добровольцев – спасатели Свердловской области, входящие в состав сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они также примут участие в ликвидации последствий пожаров и помощи пострадавшему населению. Прежде они принимали участие в ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае и последствий наводнения в Иркутской области.

Напомним, вчера в Красноярском крае действовало 111 пожаров на площади более 850 тыс. га. Возгорания зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Абанском, Богучанском, Северо-Енисейском, Кежемском и Туруханском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 712 человек, задействовано 49 единиц техники.

Екатеринбург, Красноярск, служба информации

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