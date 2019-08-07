В Красноярском крае резко возросла площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь увеличилась на 30 тыс. га, сообщили в Лесопожарном центре Красноярска. «По оперативной информации на 09:00 7 августа на территории края действует 110 лесных пожаров на общей площади – 859 тыс. га», – сообщили в центре.

На час ночи по местному времени в крае действовало 111 пожаров на площади 828 тыс. га. В Лесопожарном центре сообщили, что возгорания зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Абанском, Богучанском, Северо-Енисейском, Кежемском и Туруханском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 712 человек, задействовано 49 единиц техники.

Напомним, режим ЧС из-за природных пожаров действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь возгораний составляет около 2,3 млн га, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов. В тушении пожаров участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации МЧС, основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы.

Красноярск, Иван Гридин

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