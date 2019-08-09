«Эрмитаж-Урал» откроется к 75-летию Победы

Работы по реконструкции здания Музея изобразительных искусств на улице Вайнера, 11, где планируется разместить экспозицию центра «Эрмитаж-Урал», завершатся весной 2020 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, строительство центра «Эрмитаж-Урал» стало сегодня одной из тем расширенного аппаратного совещания в администрации города. Замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин рассказал о ходе работ по отделке фасада старого музея, а также устройстве фундаментов нового здания для фондохранилища на улице Вайнера, 16. По его словам, в августе будут завершены работы по реконструкции кровли и усилению несущих конструкций.

Сейчас работы сосредоточены в существующем здании музея – идёт демонтаж перегородок, закладка проёмов, прокладка инженерных сетей. На первом этаже старой картинной галереи расположены несколько небольших залов, а по проекту они будут преобразованы в единое выставочное пространство площадью порядка 300 квадратных метров, где разместится основная экспозиция уральского филиала «Эрмитажа».

Отметим, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Урал» в сентябре 2014 года подписали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Планировалось, что центр откроется в 2016 году, но только в 2018 году городскими властями был найден подрядчик – им стал «Атомстройкомплекс». В марте этого года строящееся здание фондохранилища впервые показали журналистам.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.08.19

Слух дня: протестную акцию в Екатеринбурге разрешили, чтобы обновить списки недовольных. / Эксперты нарисовали карту брендов Екатеринбурга из Бажова, Рыжего, Балабанова и других. / Екатеринбурженка стала второй на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»