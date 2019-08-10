В Екатеринбурге проходит акция в поддержку московских протестов (ФОТО, трансляция)

Трансляция обновлена 10.08.2019 13:34 (время московское)

13:33 Очевидцы рассказывают, что одной из сотрудниц Росгвардии стало плохо – девушка упала в обморок. Ее подхватили коллеги.

13:28 Еще немного лозунгов с акции у дворца спорта: «Что Урал, что Москва, лишь борьба дает права».

13:21 Пятиминутка доброты на акции в Екатеринбурге: люди скандируют «За любовь!»

13:17 Прозвучала серия про отставки: «Панфилову в отставку», «Колокольцева в отставку», ну и в конце немного местного колорита – «Высокинского в отставку».

13:11 Оставшиеся скандируют: «Мне не все равно».

13:11 Народ начинает расходиться.

13:07 Люди кричат «Москва, мы с тобой».

12:52 Наш корреспондент сообщает, что на несколько минут на площадке акции пропала мобильная связь. Журналисты высказывают предположение, что это «тестят глушилку» .

12:51 «Мы живем в сказке со сказочным царем и боярами, а люди сидят у разбитого корыта, – говорит этот молодой человек. – И если вы чем-то недовольны, то берите корыто и покажите кто – власть».

12:47 Участница акции заявила, что полиция в Москве избивала мирных граждан, в России действуют силовики. «Нет судов, нет власти», – говорит женщина.

12:45 Поскольку сцены нет, люди выступают прямо в толпе.

12:41 Одна бабушка кричит: «Конституцию выньте из зада».

12:39 На плакатах московская повестка, но вот только что прозвучали лозунги в привязке к Екатеринбургу: «Отстояли сквер, отстоим Россию!»

12:36 Некоторые люди пришли с детьми. Участники скандируют: «Это наша страна».

12:34 Много людей стоит за территорией забора. Некоторые из них пояснили, что стоят в поддержку ребят. но заходить за забор не хотят.

12:33 Люди продолжают прибывать, уже около сотни человек, передает наш корреспондент.

12:29 Много именных плакатов, люди требуют осовбодить арестованных. Несколько плакатов в защиту журналиста Марка Гальперина, он был арестован на 30 суток.

12:24 14 июля независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму отказались регистрировать из-за недостаточного количества подписей. После этого в столице начались протестные акции.

12:22 «Мы за свободные выборы», – кричат граждане.

12:19 Собравшиеся скандируют: «Допускай!»

12:17 Люди начали скандировать: «Свободу политзаключенным», «Россия будет свободна».

12:14 Им тоже есть, что обсудить.

12:12 Корги привели на митинг.

12:11 Народу собралось уже несколько десятков.

12:07 Отметим, что в заявке, поданной в МОБ, указывалась численность около 30 человек, а время проведения акции с 14 часов до 21 часа.

12:06 Пришедшие на акцию говорят, что устраивать «прогулку по Екатеринбургу» не собираются, несколько часов будут стоять здесь.

12:05 Сцены для проведения акции не предполагается – она заявлена как пикет.

12:04 Людей начали запускать. На акцию пришли представители «Яблока» и «Парнаса».

12:01 Сотрудник полиции в присутствии представителя министерства общественной безопасности провели для организаторов инструктаж по проведению митинга.

Екатеринбург, Август 10 (Новый День, Владислоав Тринько) – Акция, организованная екатеринбургским штабом Навального из-за событий в Москве, должна начаться в 14 часов. Напомним, что жители столицы неделю назад вышли протестовать против снятия кандидатов от оппозиции с выборов в мосгордуму. Мероприятие закончилось массовыми задержаниями.

В Екатеринбурге акцию в поддержку московских протестов разрешили провести в сквере около Ледового дворца спорта на Большакова. «Новый День» будет вести трансляцию с места событий.

Площадка для митинга огорожена, вокруг много полиции, – передает корреспондент «Нового Дня» с места событий. Народу пока немного, запускать людей на площадку будут в 14 часов.

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