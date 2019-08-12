В Екатеринбурге ожидают министра обороны РФ Сергея Шойгу

В Екатеринбурге ждут Сергея Шойгу. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», согласно неофициальной информации, 12 августа глава Минобороны приедет в столицу УрФО и проведет совещание в штабе ЦВО.

Никаких других деталей визита нет. В пресс-службе ЦВО «Новому Дню» сообщили, что не владеют информацией о визите министра. Получить оперативный комментарий в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ не удалось.

Напомним, в прошлый раз Сергея Шойгу ждали в феврале этого года, когда в Екатеринбурге проходили военные учения. Но тогда вместо министра прилетел его первый зам, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.08.19

Центр Екатеринбурга перекроют к Дню города с вечера пятницы. / В Березовском начали искать нового мэра. / В Екатеринбурге открыли движение по Малышевскому мосту. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»