Сергей Шойгу проводит закрытое совещание на Уралвагонзаводе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Нижний Тагил, чтобы посетить в частности Уралвагонзавод. В данный момент он проводит на предприятии закрытое совещание, посвященное гособоронзаказу.

Напомним, о визите министра в Свердловскую область стало известно только сегодня. Официальной информации о пунктах программы Шойгу в Нижнем Тагиле пока нет. Добавим, что глава Минобороны РФ на Уралвагонзавод приехал впервые.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.08.19

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