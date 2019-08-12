На Урале выбросили на дикую свалку документы, связанные с уголовными делами (ФОТО, ВИДЕО)

Справки о психическом здоровье, копии исков и судебных решений были найдены в лесу возле деревни Шайдурово, в 20 км от Екатеринбурга. Чужие персональные данные были обнаружены в минувшие выходные. Об этом местные жители сообщили телеграм-каналу «Екатеринбург №1». Съемочная группа «Нового Дня» выехала место дикой свалки. Подробности – в нашем материале.

Документы с личными данными выбросили на свалку

Кучу мусора с документами нашла семья грибников. Когда они заметили в лесу строительные и бытовые отходы – решили найти «опознавательные знаки», которые вывели бы на организатора стихийной свалки. «Увидели, что там документы. Из полиции объяснительные, характеристики, из психдиспансера копия справки. Явно за эти сутки здесь кто-то был. Часть документов изъяли, часть разорвали в клочья», – рассказал грибник корреспонденту РИА «Новый День».

Оставшиеся бумаги порваны. Среди обрывков можно разглядеть решения, а также материалы челябинских и екатеринбургских судов по уголовным, административным и гражданским делам, а также заключения экспертов, характеристики с работы, справки из психдиспансера и о доходах, а также обрывки оригинала доверенностей и даже подлинник свидетельства о смерти. Датируются документы и их копии 2004, 2005, а также 2013, 2014 и 2015 годами.

На место свалки прибыл представитель сельской администрации. «Пришли определить место расположения свалки, чтобы ее ликвидировать. Полиция уже была, они изъяли документы», – сообщил он.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердили «Новому Дню» информацию о том, что правоохранители начали проверку. «Отмечу, что на стихийных мини-свалках были обнаружены не уголовные дела, как об этом сообщили в соцсетях некоторые «продвинутые» блогеры, а копии документов по предварительным данным, оставшиеся от адвокатской деятельности, либо от их многочисленных клиентов. Возможно, кто-то проводил ремонт в своем жилище или продал квартиру или дом, бросив на произвол судьбы бумаги по производственной деятельности. Сыщики уголовного розыска уже установили круг лиц, которых сейчас отрабатывают на причастность к загрязнению лесопарковой зоны. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», – ответил Валерий Горелых.

Юрист Андрей Божинов говорит, что человек за оказавшиеся на помойке бумаги с персональными данными может понести административную или уголовную ответственность. «Предусмотрена административная ответственность за ненадлежащее сохранение этих данных, ненадлежащие меры, принятые по их уничтожению. А закон у нас требует, чтобы эти данные хранились либо на срок, который указан в документе, либо до момента, когда была исполнена та цель, для которой они собирались», – объясняет юрист.

Эксперты не исключают, что данное нарушение могут квалифицировать по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». В рамках данной статьи виновному может грозить штраф от 200 тысяч рублей или более суровое наказание – вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Шайдурово, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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