Прокуратура выяснит, как оказались на свалке документы, связанные с уголовными делами (ВИДЕО)

Прокуратура Сысерти начала проверку по сообщениям СМИ о несанкционированной свалке, куда были выброшены документы с персональными данными, характеристики, справки из психдиспансера. Также среди бумаг были решения судов Свердловской и Челябинской областей по уголовным, административным и гражданским делам. Как сообщал «Новый День», мусорную кучу с бумагами обнаружили грибники в минувшие выходные.

Документы выбросили на свалку

«За нарушение неприкосновенности частной жизни, в частности, распространение персональных данных физических лиц, статьей 137 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Кроме того, ст. 310 УК РФ предусматривает наказание до 2 лет исправительных работ за разглашение данных предварительного расследования. В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Кроме того, свою проверку проводят полицейские. Об этом «Новому Дню» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Отмечу, что на стихийных мини-свалках были обнаружены не уголовные дела, как об этом сообщили в соцсетях некоторые «продвинутые» блогеры, а копии документов по предварительным данным, оставшиеся от адвокатской деятельности, либо от их многочисленных клиентов. Возможно, кто-то проводил ремонт в своем жилище или продал квартиру или дом, бросив на произвол судьбы бумаги по производственной деятельности. Сыщики уголовного розыска уже установили круг лиц, которых сейчас отрабатывают на причастность к загрязнению лесопарковой зоны. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», – пояснил он.

Шайдурово, служба информации

Шайдурово. Другие новости 13.08.19

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