Фельдшер говорит, что настоящий, а правозащитница хочет открыть магазины с дешевой водкой – кандидаты от Серова открыли сезон агитации

В сегодняшнем номере «Областной газеты» впервые вышли агитационные материалы пяти из семи кандидатов в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Редакция РИА «Новый День» выбрала из них наиболее интересные цитаты.

Штаб кандидата Алексея Коровкина, фельдшера из Новой Ляли, «Справедливая Россия», агитирует избирателя следующим образом: «Потому что Алексей Коровкин – настоящий и понятный. Ему не надо убеждать весь белый свет, что он – честный. У людей свои глаза и мозги есть, они и так правду видят. Алексей Коровкин доступен, он – рядом, такой же как все. Здесь родился. Здесь учился. Здесь сгодился». В материале кандидата также содержится легкая шпилька в адрес одного из кандидатов: «В Думе более 10 олимпийских чемпионов и 2 биатлониста. Это достойные, заслуженные люди. Но в Думе нет ни одного фельдшера, представителя среднего медперсонала. Спрашивается, откуда в Думе возьмется понимание, как живет первичное звено медицины?»

От имени кандидата от ЛДПР, бывшей сотрудницы детсада, а ныне – правохащитницы Евгении Чудновец была почти дословно перепечатана президентская программа Владимира Жириновского от 2017 года. Среди ее пунктов, например – «защитить христиан по всему миру», «Признать ошибки советского руководства. Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»!», «Создать Институт истории истребления русского народа в XX веке», «сказать «НЕТ» подпольной водке. Открыть госмагазины, в которых будет продаваться дешёвая, но качественная водка»; «Оказывать финансовую помощь женщинам за отказ от аборта при передаче ребёнка на воспитание государству». Что характерно, о самом кандидате в материале не ни единого слова – ни ее биографии, ни фотографии.

Кандидат от «Единой России» Антон Шипулин скромно сообщает о себе, что он – биатлонист, заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион 2014 г. в эстафете. Упоминает, что занимается поддержкой детского спорта в Свердловской области и хочет войти в комитет по физкультуре и спорту Госдумы. И добавляет: «Считаю, что самое важное в деятельности депутата Государственной Думы – это реагирование на конкретные проблемы, поднимаемые избирателями».

Кандидат от «Яблока», педагог Ирина Скачкова, в своей агитации сосредоточилась на перечислении существующей в нашей жизни «несправедливостей». Например, она заявляет, что состояние двух сотен самых богатых людей страны «суммарно превышает накопления всех россиян». «За такой фатальной коррупцией неизбежно следует обеднение простых россиян: цены растут, а доходы людей не увеличиваются. Коммерциализация медицины сделала основные виды бесплатной медицинской помощи недоступными для населения. Десятилетиями не ремонтируются школы. Не развивается инфраструктура страны. Олигархи, владеющие вредными промышленными предприятиями, не заботятся об обеспечении безопасности ни своих сотрудников, ни окружающей среды», – пишет Ирина Скачкова, не забыв также упомянуть о несправедливости «мусорной» и «пенсионной» реформ.

Кандидат от партии «Зеленые» Игорь Рузаков делает упор на свою возможность понимать баланс между развитием производства и соблюдением прав населения на здоровую окружающую среду. «Я успешно противостою как корыстным и недалеким предпринимателям, готовым ради сиюминутной выгоды уничтожить тот хрупкий и прекрасный мир уральской природы, в котором мы живём, так и эко-экстремистам, требующим закрыть все предприятия», – заявляет кандидат. В качестве одного из своих достижений он называет доклад «О мерах по улучшению экологической обстановки в Свердловской области», озвученный на заседании общественно-политического совета при губернаторе ещё в 2015 году.

Еще два кандидата, получившие по жребию возможность сегодня разместить в ОГ свою агитацию, не воспользовались ею. Это кандидат от КПРФ Габбас Даутов и представитель «Коммунистов России» Дмитрий Зенов. Получить комментарий от их штабов пока не удалось.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

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