«Они пользуются велосипедами и самокатами» – новая мисс Екатеринбург получит не машину, а путешествие (ФОТО)

Сегодня екатеринбургских журналистов познакомили с участницами конкурса «Мисс Екатеринбург». В этом году за титул королевы города борются 25 девушек (изначально их было 28, но трое выбыли).

Они прошлись по сцене ЦК «Урал», а после организаторы конкурса рассказали, что нового увидят в этом году жители Екатеринбурга на церемонии. «У нас новые представители власти, которые нас по-прежнему поддерживают, новая ведущая – участница нашего конкурса Ксения, я помню, какой она пришла на конкурс, и я так хочу ее увидеть на сцене, управляющей всем эти процессом. Команда та же самая, но мы что-то всегда новое находим», – рассказала директор конкурса Светлана Петракова.

По ее словам, зрители финала увидят интересный хореографический номер от контемпорари-танцовщицы. – Это коллаборация фешн-показа и танцевального номера. Будет новый финал, посвященный Году театра. Новые коллекции – Лара Одинцова шьет коллекцию с айдентикой нашего города и прошедших событий, будет коллекция NikiSo от Софии Никитчук».

Светлана Петракова подтвердила, что в этом году победительница «Мисс Екатеринбург» не получит автомобиль. «Это не от каких-то внешних факторов, просто практика последних лет показала, что им он не особо нужен. Они не пользуются автомобилем. Молодежь пользуется самокатами, велосипедами», – пояснила она.

«Мы уже давно уходим от этого, с машиной надо решать вопрос кардинально. Средство передвижения заменяем на впечатления. Это будет интерес, новые знания, саморазвитие. Главный приз конкурса в этом году – мы дошлифуем его точно – это будет большой сюрприз, путешествие с замыслом, специальной программой, это точно останется на всю жизнь. Это будет королевский приз», – сказала начальница управления культуры Татьяна Ярошевская.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.08.19

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