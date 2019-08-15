Мисс Екатеринбург – 2019 стала 22-летняя Виктория Вершинина (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня вечером определили главную красавицу 2019 года. В ЦК «Урал» состоялся финал городского конкурса красоты, в котором приняли участие 24 девушки. Победительницей стала Виктория Вершинина, выступавшая под номером 11.

Ее имя со сцены объявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а корону новой мисс вручила победительница прошлогоднего конкурса Арина Аверина.

Виктория Вершинина получит главный приз. В этом году это не автомобиль, а путешествие в Европу. Александр Высокинский философски заметил, что эмоции от поездки забрать нельзя, а любая машина уже через год не будет считаться новой и модной. Также мэр пригласил всех участниц конкурса красоты на экскурсию в башню с часами городской ратуши.

Жюри конкурса отметило наградами еще четырех девушек. Малую корону получила Полина Ваньшина, второй вице-мисс стала Екатерина Соколова.

Победа в номинации «мисс зрительских симпатий» досталась Полине Бинас.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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