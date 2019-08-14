У православных начался Успенский пост

У православных христиан начался Успенский пост. Он станет подготовкой к празднику Успения пресвятой Богородицы. Как и Рождественский пост, Успенский имеет фиксированную дату начала и окончания – каждый год он начинается 14 августа и длится две недели.

Во время Успенского поста исключаются мясо, рыба, морепродукты, яйца, молочные продукты. Но благодаря обилию свежих овощей, фруктов, грибов и зелени, этот пост считается одним из самых простых, а в народе его называют «лакомкой». К тому же в один из дней допускается послабление. На пост придутся два праздника – Медовый спас, который отмечается сегодня, и Яблочный спас, который будут отмечать 19 августа, в этот день можно есть рыбу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

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