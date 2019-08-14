Сегодня отмечается медовый Спас

Православные уральцы отмечают сегодня первый Спас. По традиции он считается медовым. Это первый из трех праздников, посвященных Всемилостивому Спасу Иисусу Христу, открывающий Успенский пост.

Праздник установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного Креста во время сражений князя Андрея Боголюбского с волжскими болгарами в 164 году. Пост, приуроченный к этому празднику, по строгости приближается к Великому. Он длится две недели – с 14 по 27 августа. Съесть рыбу православным разрешается только в праздник Преображения 19 августа.

Согласно народным приметам, на первый Спас поспевают малина и черемуха. Пчелы перестают носить медовую взятку, а пасечники подрезывают соты. После освящения первого меда в церкви православным разрешено разговляться свежим медом и печь медовые пироги.

На первый Спас верующие совершают повсеместные крестные ходы на воду. Обычно в этот день лошадей, как и весь скот, купают в последний раз.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

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