Силовики накрыли второй за месяц подпольный водочный цех и изъяли тонны спирта (ФОТО)

Еще один подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя обнаружен в Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, деятельность цеха пресекли сотрудники УФСБ и полиции при силовой поддержке ОМОН. Кустарная производственная линия располагалась в недостроенном доме в городе Заречном.

Изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7 513 бутылок с этикетками марок «Нефть», «Царская охота», «Хеннесси», «Голд 999», «Дербент» и «Кенигсберг». Задержаны семь работников, двое из которых иностранцы.

Напомним, об аналогичной операции в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга стало известно 2 августа. Там со склада было изъято около 10 тонн спиртосодержащей жидкости, а также более 165 тысяч бутылок с водочными и коньячными этикетками известных марок. На месте задержаны 26 рабочих, все они иностранцы.

Заречный, служба информации

Заречный. Другие новости 14.08.19

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