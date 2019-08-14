В довыборы депутата по Орджоникидзевскому округу вложено уже более миллиона рублей

На счета кандидатов в депутаты заксо по Орджоникидзевскому округу поступило уже более миллиона – 1 млн 66 тысяч 450 рублей, и почти все они – 933 тысячи 989 рублей – уже израсходованы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Орджоникидзевском окружном избиркоме, больше всех и собрал – и потратил индивидуальный предприниматель Владимир Смирнов (ЕР). Он вложил в кампанию 910 тысяч рублей собственных средств и израсходовал на агитацию уже 867 тысяч 340 рублей. На втором месте – яблочник Дмитрий Головин, он потратил на агитацию 47 тысяч рублей из 138 500 имеющихся. Эсер Дмитрий Бондарев потратил 3000 рублей, коммунист Андрей Пиняжин – 14 900. Либерал-демократ Александр Каптюг пока воспользовался только бесплатной печатной площадью в «Областной газете» – денег на счету у него нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.08.19

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